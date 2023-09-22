Кардиолог Шехян опроверг миф о том, что в понедельник случается больше инфарктов

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян рассказал, что в научной литературе лишь одна публикация была посвящена теме зависимости инфарктов от дней недели. Авторы исследования допустили, что риск получить инфаркт возрастает в понедельник.

В исследовании говорится, что в выходные человек расслабляется, а в начале рабочей недели вновь попадает в стрессовую ситуацию. Но выходные могут пройти по-разному, отметил врач в беседе с Life.ru.

«Если человек не будет просто расслабленно лежать на диване, а организует себе активный отдых, то, вероятно, такого эффекта не будет, если этот эффект — правда», — отметил Шехян.

При этом специалист обратил внимание, что выходные дни создают риск более позднего обращения, когда человек избегает вызывать скорую помощь, а позже выясняется, что он перенёс инфаркт на ногах и это нанесло значительный ущерб сердечной мышце.

Ранее эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.