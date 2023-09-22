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Биолог Созыкин посоветовал людям с болезнями ЖКТ с осторожностью есть тыкву

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Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, клеточный биолог Александр Созыкин рассказал, что тыква богата полезными элементами, однако этот продукт полезен не для всех.
Биолог Созыкин посоветовал людям с болезнями ЖКТ с осторожностью есть тыкву
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  • © Pollyana Ventura

Самый полезный способ приготовления тыквы — варка и на пару, сообщил эксперт в разговоре с Life.ru.

По его словам, тыкву можно добавлять в салат и творог. Идеально употребление сырой мякоти, тыквенного сока, необжаренных семян. Вкус тыквы также подчёркивают маринованные овощи, корица, мускатный орех, трюфели, морепродукты, грибы и цитрусовые.

При этом овощ плохо сочетается с кисло-сладкими ягодами и молочными продуктами — они нейтрализуют его вкус, а также с мясом — оно тормозит его переваривание и усвоение.

Отказаться или сильно ограничить употребление тыквы Созыкин посоветовал людям с повышенной кислотностью, заболеваниями ЖКТ и поджелудочной железы.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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