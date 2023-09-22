Эндокринолог Жиляев посоветовал избегать частых перекусов
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«Помимо состава пищи, важно то, как человек употребляет пищу: в какое время он ест, какой промежуток между приёмами пищи. На это нужно обращать внимание, чтобы не было частых перекусов», — сказал он в беседе с НСН.
По его словам, каждый перекус стимулирует выделение инсулина — жиронакапливающего гормона.
«В целом важно следить за общей калорийностью рациона, чтобы не было переизбытка энергии, которая будет как раз откладываться в жир», — добавил Жиляев.
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