Эндокринолог Жиляев посоветовал избегать частых перекусов

Врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев заявил, что важно питаться разнообразно и сбалансированно, без частых перекусов.

«Помимо состава пищи, важно то, как человек употребляет пищу: в какое время он ест, какой промежуток между приёмами пищи. На это нужно обращать внимание, чтобы не было частых перекусов», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, каждый перекус стимулирует выделение инсулина — жиронакапливающего гормона.

«В целом важно следить за общей калорийностью рациона, чтобы не было переизбытка энергии, которая будет как раз откладываться в жир», — добавил Жиляев.

Ранее врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова в беседе с газетой «Известия» рассказала, что витамины и антиоксидантные свойства сохраняются лишь в растительных маслах холодного отжима.