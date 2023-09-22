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Эндокринолог Жиляев посоветовал избегать частых перекусов

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Врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев заявил, что важно питаться разнообразно и сбалансированно, без частых перекусов.
Эндокринолог Жиляев посоветовал избегать частых перекусов
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  • © Sladic

«Помимо состава пищи, важно то, как человек употребляет пищу: в какое время он ест, какой промежуток между приёмами пищи. На это нужно обращать внимание, чтобы не было частых перекусов», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, каждый перекус стимулирует выделение инсулина — жиронакапливающего гормона.

«В целом важно следить за общей калорийностью рациона, чтобы не было переизбытка энергии, которая будет как раз откладываться в жир», — добавил Жиляев.

Ранее врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова в беседе с газетой «Известия» рассказала, что витамины и антиоксидантные свойства сохраняются лишь в растительных маслах холодного отжима.

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