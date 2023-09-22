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Врач Продеус: вакцинация остаётся самым основным способом защиты от коронавируса

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Анастасия Румянцева
Эксперт рынка Национальной технологической инициативы HealthNet (ХелсНет), доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус отметил в беседе с RT, что рост случаев заболевания коронавирусом действительно увеличился. Во многом, по словам специалиста, это связано с началом осеннего сезона и увеличением количества заболевших ОРВИ, к которым также относится и коронавирус.
Врач Продеус: вакцинация остаётся самым основным способом защиты от коронавируса
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

«Коронавирус — это вирус волнового типа. Он не привязан к сезону, как, например, грипп, поэтому периодически мы наблюдаем скачок заболеваемости. Штаммы будут меняться, поэтому мы продолжаем видеть появление новых — например, «пирола». Это нормальное развитие вирусов», — объяснил врач. 

Также, по его словам, «эффективность вакцины тоже будет меняться, и, к сожалению, не в лучшую сторону».

«Тем не менее вакцинация остаётся самым основным способом защиты. С её помощью создаётся более высокий уровень защитных антител в организме. Второе — механический способ защиты: ношение масок и отсутствие контакта с инфицированным человеком. Третье — здоровый образ жизни, ведь по сути новая коронавирусная инфекция — это вид острой респираторной вирусной инфекции. Чтобы не заразиться респираторными инфекциями, против них необходимо иметь хороший иммунитет. А иммунитет — это правильное питание, сон, полноценный отдых и физическая активность», — заключил эксперт. 

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил в беседе с RT рост заболеваемости коронавирусом в России, а также рассказал, какие правила в связи с этим необходимо соблюдать россиянам.

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