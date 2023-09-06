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Инфекционист: вакцинация остаётся эффективным способом профилактики COVID-19

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Анастасия Румянцева
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил в беседе с RT рост заболеваемости коронавирусом в России, а также рассказал, какие правила в связи с этим необходимо соблюдать россиянам.
Инфекционист: вакцинация остаётся эффективным способом профилактики COVID-19
  • РИА Новости

Комментируя новость о том, что в России заболеваемость коронавирусом выросла на 31,6% за неделю, Чуланов отметил, что с началом осени традиционно наблюдается рост заболеваемости респираторными инфекциями.

«Это связано с возвращением населения из отпусков, ростом плотности населения в городах, формированием коллективов в образовательных организациях. Учитывая вышесказанное, рост заболеваемости COVID-19 и частоты госпитализаций в связи с этим заболеванием можно назвать закономерным и ожидаемым явлением», — подчеркнул собеседник RT. 

По его словам, вакцинация против COVID-19 остаётся эффективным способом профилактики заболевания, особенно его тяжёлого течения и летальных исходов.

«В настоящее время производителями вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции актуализируется штаммовый состав вакцин. Вакцинация против коронавирусной инфекции включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, поэтому решения о необходимости вакцинации каждый регион России принимает самостоятельно», — пояснил эксперт. 

Специалист посоветовал соблюдать основные правила профилактики инфекций, передающихся воздушно-капельным путём.

«Регулярно мойте руки с мылом или используйте кожные антисептики, старайтесь не прикасаться к глазам, носу и рту, избегайте тесных контактов с людьми, у которых имеются симптомы простуды и ОРВИ. Если у вас появились симптомы простуды, при кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфетками, ограничьте контакты с другими людьми. Маски для лица и респираторы являются эффективными средствами профилактики COVID-19 и других респираторных инфекций. Носите их, если у вас возникли симптомы заболевания», — заключил Чуланов. 

Ранее вирусолог, доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ольга Карпова в беседе с RT прокомментировала рост заболеваемости коронавирусом в России на 31,6% за неделю.

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