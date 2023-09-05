Вирусолог Карпова: коронавирус будет сезонным вирусом

Вирусолог, доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Карпова в беседе с RT прокомментировала рост заболеваемости коронавирусом в России на 31,6% за неделю.

По её словам, как любой респираторный вирус, коронавирус в осенний период будет распространяться активнее.

«Коронавирус будет сезонным вирусом, с которым мы будем жить дальше. Пока, на данный момент времени, никакой паники нет. Появляются новые генетические варианты, они, может, более хорошо распространяются, более заразные, но никаких тяжёлых последствий, таких, с которыми мы столкнулись, когда пришла к нам дельта, пока нет», — отметила она.

Ранее стало известно, что заболеваемость коронавирусом в России выросла на 31,6% за неделю.