Вирусолог Карпова: коронавирус будет сезонным вирусом
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По её словам, как любой респираторный вирус, коронавирус в осенний период будет распространяться активнее.
«Коронавирус будет сезонным вирусом, с которым мы будем жить дальше. Пока, на данный момент времени, никакой паники нет. Появляются новые генетические варианты, они, может, более хорошо распространяются, более заразные, но никаких тяжёлых последствий, таких, с которыми мы столкнулись, когда пришла к нам дельта, пока нет», — отметила она.
Ранее стало известно, что заболеваемость коронавирусом в России выросла на 31,6% за неделю.