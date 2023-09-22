Вирусолог Альтштейн: нельзя сказать, что идёт новая волна COVID-19

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с RT рассказал о ситуации с COVID-19 в России.

Как отметил специалист, по решению ВОЗ пандемия объявлена законченной 6 мая 2023 года.

«Это не означает, что эпидемия на самом деле прекратилась и вирус сразу куда-то исчез — нет, он остаётся, и после того, как было решение считать пандемию законченной, ещё более 7 млн человек в мире заразились, летальность также высокая — десятки тысяч человек», — рассказал вирусолог.

Он подчеркнул, что эпидемия продолжается, в том числе и в России, однако «та заболеваемость, которую мы сейчас имеем, она невысокая».

Профессор не исключил незначительного повышения заболеваемости, «характерного для осени».

«Между этой осенью и прошлой большая разница. В начале прошлой осени была значительная вспышка, и рост заболеваемости — тысячи человек в день. В конце декабря мы имели заметную волну заболеваемости в России, которая после января 2023 года пошла на убыль, и эта убыль продолжается до настоящего времени», — объяснил Альтштейн.

По его словам, в последнее время есть «небольшие признаки повышения», но сказать о том, что идёт новая волна, нельзя.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал о новом варианте коронавируса «пирола» и мерах профилактики заболеваемости.