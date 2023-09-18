Узнать больше

Роспотребнадзор: новый вариант коронавируса «пирола» более заразный

Короткая ссылка
В Роспотребнадзоре заявили, что новый вариант коронавируса «пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона» и является более заразным.
Роспотребнадзор: новый вариант коронавируса «пирола» более заразный
  • Gettyimages.ru
  • © janiecbros

«Новый вариант коронавируса (BA.2.86) «пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона», и он более заразный, чем его предшественники», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве отметили, что вакцины, созданные под штамм «омикрон», эффективны и для «пиролы».

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил в беседе с RT рост заболеваемости коронавирусом в России, а также рассказал, какие правила в связи с этим необходимо соблюдать россиянам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить