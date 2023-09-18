Роспотребнадзор: новый вариант коронавируса «пирола» более заразный

В Роспотребнадзоре заявили, что новый вариант коронавируса «пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона» и является более заразным.

«Новый вариант коронавируса (BA.2.86) «пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона», и он более заразный, чем его предшественники», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве отметили, что вакцины, созданные под штамм «омикрон», эффективны и для «пиролы».

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил в беседе с RT рост заболеваемости коронавирусом в России, а также рассказал, какие правила в связи с этим необходимо соблюдать россиянам.