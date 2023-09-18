Вирусолог Зверев: опасений насчёт тяжёлого протекания «пиролы» нет

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета академик РАН Виталий Зверев рассказал RT о новом варианте коронавируса «пирола» и мерах профилактики заболеваемости.

«Я только что вернулся из Китая, где проходил форум, посвящённый ковиду. Там говорили в том числе про вариант «пирола». Учёные не рассматривают «пиролу» в качестве возможной причины новой волны «омикрона». Это лишь продолжение того, что уже есть: люди, которые переболели вариантами «омикрона», не должны заболеть, у них должен сохраниться иммунитет. Опасений насчёт того, что «пирола» будет протекать тяжело, нет», — объяснил Зверев.

Также он спрогнозировал, что в ближайшей перспективе заболеваемость среди населения будет расти в том числе потому, что осень — это сезон распространения респираторных инфекций.

По словам Зверева, для того, чтобы избежать инфицирования, в некоторых случаях стоит соблюдать масочный режим, например в местах массового скопления людей, в общественном транспорте.

«Кроме того, важно обратить внимание на режим питания и дня. Особое внимание своему здоровью стоит уделить людям с хроническими заболеваниями. Те, кто находится на лечении и принимает необходимые препараты, обычно не болеют», — добавил собеседник RT.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новый вариант коронавируса «пирола» имеет ряд допмутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона» и является более заразным.

Вместе с тем там отметили, что вакцины, созданные под штамм «омикрон», эффективны и для «пиролы