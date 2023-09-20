Врач Казаков рекомендовал людям старше 40 лет посещать офтальмолога раз в год
- Gettyimages.ru
- © Eva Blanco
Так, в беседе с sovainfo.ru врач объяснил, что среди этих симптомов — большое количество плавающих помутнений, яркие вспышки, внезапная потеря зрения, а также затуманенное или искажённое изображение.
Казаков также рекомендовал для профилактики регулярно посещать офтальмолога, а также соблюдать здоровый образ жизни — отказ от курения, солнцезащитные очки в солнечную погоду, избегание стрессовых ситуаций, а также умеренные физические нагрузки.
«Своевременный контроль зрения и ведение здорового образа жизни достоверно снижают риск развития глазных заболеваний», — заключил офтальмолог.
Ранее врач-офтальмолог Елена Полунина рекомендовала ограничить использование гаджетов людям с компьютерным зрительным синдромом.