Врач Казаков рекомендовал людям старше 40 лет посещать офтальмолога раз в год

Заведующий офтальмологическим микрохирургическим отделением больницы имени Ерошевского Илья Казаков перечислил симптомы, указывающие на то, что человеку стоит обратиться к офтальмологу.

Так, в беседе с sovainfo.ru врач объяснил, что среди этих симптомов — большое количество плавающих помутнений, яркие вспышки, внезапная потеря зрения, а также затуманенное или искажённое изображение.

Казаков также рекомендовал для профилактики регулярно посещать офтальмолога, а также соблюдать здоровый образ жизни — отказ от курения, солнцезащитные очки в солнечную погоду, избегание стрессовых ситуаций, а также умеренные физические нагрузки.

«Своевременный контроль зрения и ведение здорового образа жизни достоверно снижают риск развития глазных заболеваний», — заключил офтальмолог.

Ранее врач-офтальмолог Елена Полунина рекомендовала ограничить использование гаджетов людям с компьютерным зрительным синдромом.