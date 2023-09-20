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Кардиолог Бойков рассказал о редком синдроме Такоцубо

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Врач-кардиолог, функциональный диагност «СМ-Клиника» Глеб Бойков рассказал о редком синдроме Такоцубо, или синдроме разбитого сердца.
Кардиолог Бойков рассказал о редком синдроме Такоцубо
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  • © JazzIRT

В беседе с газетой «Известия» Бойков объяснил, что из-за эмоциональных всплесков при таком синдроме человек может испытывать не только душевную, но и физическую боль в сердце, как при инфаркте.

«Под воздействием ярких эмоций в кровь выбрасывается большой объём гормонов, который приводит к изменению формы стенок камеры сердца и практически полностью блокирует его функцию, имитируя на ЭКГ признаки инфаркта», — пояснил врач.

При этом заболевание может самостоятельно регрессировать, однако кардиолог рекомендовал обратиться к врачу.

Ранее профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян рассказал, какие симптомы могут свидетельствовать о наличии сердечно-сосудистой патологии.

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