Врач Шехян: бледность кожи и частая зевота могут указывать на болезни сердца
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Проявлением различных сердечных проблем может быть цвет кожи: «синюшные» губы, лицо, шея, руки и ноги, а также бледность, сообщил специалист в интервью Life.ru.
Это свидетельство нарушения насыщения кислородом крови либо проблем периферического кровотока, уточнил Шехян.
На кардиологические проблемы могут указывать отёки, мешки под глазами, увеличенный живот, а кроме того, частая зевота, одышка, тусклый взгляд и быстрая утомляемость.
Если человек старается лечь повыше, подкладывает под голову две или три подушки, можно заподозрить у него проблемы малого круга кровообращения, а значит, и сердца, уточнил кардиолог.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».