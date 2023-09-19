Врач Шехян: бледность кожи и частая зевота могут указывать на болезни сердца

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян рассказал, какие симптомы могут свидетельствовать о наличии сердечно-сосудистой патологии.

Проявлением различных сердечных проблем может быть цвет кожи: «синюшные» губы, лицо, шея, руки и ноги, а также бледность, сообщил специалист в интервью Life.ru.

Это свидетельство нарушения насыщения кислородом крови либо проблем периферического кровотока, уточнил Шехян.

На кардиологические проблемы могут указывать отёки, мешки под глазами, увеличенный живот, а кроме того, частая зевота, одышка, тусклый взгляд и быстрая утомляемость.

Если человек старается лечь повыше, подкладывает под голову две или три подушки, можно заподозрить у него проблемы малого круга кровообращения, а значит, и сердца, уточнил кардиолог.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».