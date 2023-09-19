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Психолог Соловьёва: стресс может усилить предпосылки к хроническим заболеваниям

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Психолог Елена Соловьёва выразила мнение, что стресс способен усилить предпосылки к хроническим заболеваниям.
Психолог Соловьёва: стресс может усилить предпосылки к хроническим заболеваниям
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«Если вы всё время находитесь в каких-то стрессах, положительных или отрицательных, то мы лишаем организм возможности так называемого гомеостаза», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, стресс — это состояние сильнейшего психологического и физического напряжения, как реакция на определённые обстоятельства.

«Люди, как правило, заблуждаются, думая, что стресс — это только про негатив», — сказала Соловьёва.

Как считает эксперт, такие положительные ситуации, как значимые покупки, достижения, победы, тоже можно считать стрессом.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

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