Психолог Соловьёва: стресс может усилить предпосылки к хроническим заболеваниям

Психолог Елена Соловьёва выразила мнение, что стресс способен усилить предпосылки к хроническим заболеваниям.

«Если вы всё время находитесь в каких-то стрессах, положительных или отрицательных, то мы лишаем организм возможности так называемого гомеостаза», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, стресс — это состояние сильнейшего психологического и физического напряжения, как реакция на определённые обстоятельства.

«Люди, как правило, заблуждаются, думая, что стресс — это только про негатив», — сказала Соловьёва.

Как считает эксперт, такие положительные ситуации, как значимые покупки, достижения, победы, тоже можно считать стрессом.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.