Психолог Сультеев предупредил о вероятности заболеть из-за нелюбимой работы
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Из-за этого страдает иммунная система, падает настроение, происходят расстройства психики в виде апатии либо скуки, объяснил психолог в разговоре с Life.ru.
«И человек шаг за шагом делает так, чтобы просто заболеть», — предупредил Сультеев.
По его словам, проблема нелюбимой работы заключается ещё и в том, что человек подсознательно недоволен полученной зарплатой. Из-за трат он перестаёт радоваться жизни, начинает испытывать стресс, вследствие чего шансы заболеть повышаются.
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