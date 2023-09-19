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Психолог Сультеев предупредил о вероятности заболеть из-за нелюбимой работы

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Психолог Марсель Сультеев рассказал, что у человека могут начаться проблемы со здоровьем в том случае, если он ежедневно заставляет себя ходить на нелюбимую работу.
Психолог Сультеев предупредил о вероятности заболеть из-за нелюбимой работы
  • Gettyimages.ru

Из-за этого страдает иммунная система, падает настроение, происходят расстройства психики в виде апатии либо скуки, объяснил психолог в разговоре с Life.ru.

«И человек шаг за шагом делает так, чтобы просто заболеть», — предупредил Сультеев.

По его словам, проблема нелюбимой работы заключается ещё и в том, что человек подсознательно недоволен полученной зарплатой. Из-за трат он перестаёт радоваться жизни, начинает испытывать стресс, вследствие чего шансы заболеть повышаются.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

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