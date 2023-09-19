В Роспотребнадзоре напомнили о важности вакцинации от COVID-19 для пожилых

Заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский посоветовал людям пожилого возраста и людям с хроническими заболеваниями пройти вакцинацию против коронавируса.

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с заболеваемостью в стране, в зависимости от изменений ведомство будет рассылать рекомендации, сообщил специалист в беседе с НСН.

«Пока не было указания о массовой вакцинации, есть рекомендации вакцинироваться людям пожилого возраста и людям с хроническими заболеваниями. Нам всем остаётся следить за развитием ситуации и внимательно прислушиваться к рекомендациям официальных органов», — отметил Покровский.

По его словам, пока нет свидетельств того, что новый штамм коронавируса «пирола», который зарегистрирован в более чем десяти странах, включая Швецию, США, Израиль и Данию, опаснее предыдущих вариантов.

Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы прокомментировали известие о возобновлении работы временного ковидного госпиталя в Сокольниках.