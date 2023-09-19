Узнать больше

В Роспотребнадзоре напомнили о важности вакцинации от COVID-19 для пожилых

Короткая ссылка
Заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский посоветовал людям пожилого возраста и людям с хроническими заболеваниями пройти вакцинацию против коронавируса.
В Роспотребнадзоре напомнили о важности вакцинации от COVID-19 для пожилых
  • Gettyimages.ru

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с заболеваемостью в стране, в зависимости от изменений ведомство будет рассылать рекомендации, сообщил специалист в беседе с НСН.

«Пока не было указания о массовой вакцинации, есть рекомендации вакцинироваться людям пожилого возраста и людям с хроническими заболеваниями. Нам всем остаётся следить за развитием ситуации и внимательно прислушиваться к рекомендациям официальных органов», — отметил Покровский.

По его словам, пока нет свидетельств того, что новый штамм коронавируса «пирола», который зарегистрирован в более чем десяти странах, включая Швецию, США, Израиль и Данию, опаснее предыдущих вариантов.

Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы прокомментировали известие о возобновлении работы временного ковидного госпиталя в Сокольниках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить