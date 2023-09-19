В Депздраве Москвы назвали плановой подготовку ковидного госпиталя в Сокольниках
- РИА Новости
Подготовка резервных медицинских мощностей проходит в столице планово, это стандартная практика в период осеннего сезона, сообщили телеканалу «Звезда» в пресс-службе ведомства.
«Отметим, что текущий объём заболеваемости и госпитализаций в несколько раз меньше, чем в аналогичную неделю прошлого года», — уточнили в Депздраве.
Ранее кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН посоветовал вакцинироваться от COVID-19.