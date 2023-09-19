В Депздраве Москвы назвали плановой подготовку ковидного госпиталя в Сокольниках

В пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы прокомментировали известие о возобновлении работы временного ковидного госпиталя в Сокольниках.

Подготовка резервных медицинских мощностей проходит в столице планово, это стандартная практика в период осеннего сезона, сообщили телеканалу «Звезда» в пресс-службе ведомства.

«Отметим, что текущий объём заболеваемости и госпитализаций в несколько раз меньше, чем в аналогичную неделю прошлого года», — уточнили в Депздраве.

Ранее кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН посоветовал вакцинироваться от COVID-19.