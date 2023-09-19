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Врач Фомичёва перечислила подростковые болезни сердца

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Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичёва рассказала, что заболевания сердца у подростков до определённого момента могут развиваться бессимптомно.
Врач Фомичёва перечислила подростковые болезни сердца
  • Gettyimages.ru

Прежде всего, врач упомянула аритмии, как наследственные, так и связанные со структурными изменениями в сердце.

«При своевременном выявлении такие аритмии обратимы», — уточнила она в беседе с «Газетой.Ru».

Ещё одно заболевание — инфекционный эндокардит, воспаление внутренней оболочки сердца и клапанных структур, чаще всего вызванное бактериальной инфекцией (стрептококки, стафилококки и др.). Во избежание этого надо своевременно лечить инфекции горла, отметила Фомичёва.

Кроме того, по словам кардиолога, у подростков может быть выявлен вирусный миокардит — воспаление сердечной мышцы вследствие перенесённой вирусной инфекции (ОРВИ, грипп, коронавирус), а также артериальная гипертензия.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области с начала 2023 года 900 тыс. детей прошли диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.

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