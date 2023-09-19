В ФТС назвали экспорт продовольствия главной статьёй доходов России после нефти

Экспорт продовольствия становится главной статьёй доходов России после нефти и газа, заявил врио главы ФТС Руслан Давыдов.

«Экспорт продовольствия у нас становится главной статьёй доходов в федеральный бюджет после нефти и газа... У нас экспорт АПК хорошо растёт», — сказал он РИА Новости.

По словам Давыдова, в основном Россия сейчас поставляет на рынок зерно и масличные культуры. Основными покупателями на сегодня являются Китай, Ближний Восток, Египет и Казахстан.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай договорились о строительстве логистических хабов в приграничных городах.

Российское Министерство финансов заявило, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 октября 2023 года будет повышена на $2,5.