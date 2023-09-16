Россия и КНР договорились о строительстве логистических хабов

Россия и Китай договорились о строительстве логистических хабов в приграничных городах.

Об этом сообщает РИА Новости.

Корпорация «Сюань Юань» в рамках ВЭФ предложила построить логистические хабы в приграничных городах.

Уточняется, что в Еврейской автономной области построят комплекс для перевалки нефти, химикатов и другой продукции.

Также было подписано соглашение о строительстве конвейера закрытого типа между Хэйхэ и Благовещенском.

«Эта система обеспечит экспорт 15 млн т российского угля, а реализация обойдётся в 20 млрд рублей», — уточняется в материале.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Восточный экономический форум посетили свыше 7 тыс. человек из 62 стран, а на полях деловой площадки были подписаны соглашения почти на 4 трлн рублей.