Россия и КНР договорились о строительстве логистических хабов
Об этом сообщает РИА Новости.
Корпорация «Сюань Юань» в рамках ВЭФ предложила построить логистические хабы в приграничных городах.
Уточняется, что в Еврейской автономной области построят комплекс для перевалки нефти, химикатов и другой продукции.
Также было подписано соглашение о строительстве конвейера закрытого типа между Хэйхэ и Благовещенском.
«Эта система обеспечит экспорт 15 млн т российского угля, а реализация обойдётся в 20 млрд рублей», — уточняется в материале.
Ранее сообщалось, что в 2023 году Восточный экономический форум посетили свыше 7 тыс. человек из 62 стран, а на полях деловой площадки были подписаны соглашения почти на 4 трлн рублей.