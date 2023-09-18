Врач Виноградов: из-за перенесённой «на ногах» ангины могут быть осложнения
«В итоге при рецидивирующих ангинах можно заполучить хронический гломерулонефрит», — сообщил врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, сама по себе хроническая болезнь почек — это не самостоятельный диагноз, а следствие. Зачастую, этим как раз страдают молодые люди, которые не долечивают заболевание до конца.
Вначале болезнь почек никак себя не проявляет, отметил Виноградов. Симптомы появляются лишь при пятой стадии, в преддиализном периоде.
Ранее врач-невролог, заведующая отделением специализированной помощи клинико-диагностического центра НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б.В. Петровского» Мария Бехер рассказала, как обеспечить здоровье мозга. По её словам, важно регулярно проходить диспансерные осмотры.