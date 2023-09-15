Невролог Бехер назвала здоровый сон и своевременный отдых залогом здоровья мозга
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт также отметила, что хорошей профилактикой станут крепкий здоровый сон, правильное питание, регулярный и своевременный отдых.
Как отметила Бехер, мозгу вредит не только повышение артериального давления, но и регулярный недосып и злоупотребление некоторыми продуктами.
Ранее нутрициолог Жанна Коробейникова в интервью «Радио 1» выразила мнение, что тяга к сладкому может свидетельствовать о нехватке различных нутриентов.