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Депутат Госдумы от Крыма раскритиковал условия Шольца для мира на Украине

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет раскритиковал условия канцлера Германии Олафа Шольца для начала переговоров по Украине.
Депутат Госдумы от Крыма раскритиковал условия Шольца для мира на Украине
  • AP
  • © Markus Schreiber)

По его словам, Шольц несёт прямую ответственность за эскалацию в регионе, а его лицемерие не знает границ. Шеремет подчеркнул, что для мира на Украине Западу необходимо перестать спонсировать Киев и поставлять летальное оружие боевикам.

«Очень странно слышать со стороны Шольца такие заявления после того, как он отправлял на Украину танки и прочие оружие, которое уносило жизни мирных граждан. Он должен не условия выдвигать, а покаяться», — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что условием начала мирных переговоров является вывод ВС России с украинской территории.

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал Шольца крайне неблагодарным человеком.

Как заявил 12 сентября президент России Владимир Путин в ходе выступления на ВЭФ, если Вашингтон придерживается мнения, что Киев готов вести мирные переговоры, то пусть отменит указ украинского президента Владимира Зеленского об их запрете.

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Зеленский совершил ошибку, отказавшись от переговоров с Россией весной 2022 года.

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