Условием начала мирных переговоров является вывод ВС России с украинской территории, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Об этом пишет РИА Новости.

«Президент России должен согласиться вывести войска — это условие для переговоров», — сказал он.

По словам Шольца, циничными заявлениями является говорить стране, на территории которой вооружение другой страны, «чтобы она вела переговоры, а не защищалась».

Как заявил 12 сентября президент России Владимир Путин в ходе выступления на ВЭФ, если Вашингтон придерживается мнения, что Киев готов вести мирные переговоры, то пусть отменит указ украинского президента Владимира Зеленского об их запрете.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия выражает готовность общаться с посланником Ватикана по мирному урегулированию украинского конфликта.

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Зеленский совершил ошибку, отказавшись от переговоров с Россией весной 2022 года.