Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил в эфире YouTube-канала Judge Napolitano, что украинский президент Владимир Зеленский совершил ошибку, отказавшись от переговоров с Россией весной 2022 года.

«Этот парень потерпел неудачу, чудовищную неудачу, приведшую его страну к разрушению», — сказал Сакс.

При этом профессор отметил, что весной 2022 года стороны могли завершить конфликт на основе нейтралитета Киева, и Зеленский «знал это».

Также, по словам Сакса, украинский лидер знал, что у Киева не было оружия и средств для контрнаступления, однако ВСУ «пошли вперёд».

«И они потеряли десятки тысяч человек убитыми за последние недели, с тех пор как оно началось», — цитирует профессора РИА Новости.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что его раздражают призывы к проведению мирных переговоров между Россией и Украиной за счёт территориальных уступок со стороны Киева.

Также генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир далёк от урегулирования кризиса вокруг Украины.