Профессор Сакс: отказ от переговоров с Россией стал провалом Зеленского
«Этот парень потерпел неудачу, чудовищную неудачу, приведшую его страну к разрушению», — сказал Сакс.
При этом профессор отметил, что весной 2022 года стороны могли завершить конфликт на основе нейтралитета Киева, и Зеленский «знал это».
Также, по словам Сакса, украинский лидер знал, что у Киева не было оружия и средств для контрнаступления, однако ВСУ «пошли вперёд».
«И они потеряли десятки тысяч человек убитыми за последние недели, с тех пор как оно началось», — цитирует профессора РИА Новости.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что его раздражают призывы к проведению мирных переговоров между Россией и Украиной за счёт территориальных уступок со стороны Киева.
Также генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир далёк от урегулирования кризиса вокруг Украины.