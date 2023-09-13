Глава Минобороны ФРГ заявил, что его раздражают призывы к переговорам по Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что его раздражают призывы к проведению мирных переговоров между Россией и Украиной за счёт территориальных уступок со стороны Киева.

«Меня раздражает, когда я в авторитетной газете читаю комментарии, в которых говорится, что нужно заканчивать, что нужно вести мирные переговоры», — приводит РИА Новости его слова.

Писториус подчеркнул, что он не поддерживает «отказ Украины от Крыма» и отделение нескольких регионов на востоке.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем дольше Украина будет продолжать затягивать проведение переговоров, тем сложнее будет договориться двум сторонам.