Глава Минобороны ФРГ заявил, что его раздражают призывы к переговорам по Украине
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«Меня раздражает, когда я в авторитетной газете читаю комментарии, в которых говорится, что нужно заканчивать, что нужно вести мирные переговоры», — приводит РИА Новости его слова.
Писториус подчеркнул, что он не поддерживает «отказ Украины от Крыма» и отделение нескольких регионов на востоке.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем дольше Украина будет продолжать затягивать проведение переговоров, тем сложнее будет договориться двум сторонам.