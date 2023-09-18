Сенатор от Крыма Цеков назвал Шольца неблагодарным и необъективным человеком

Сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал канцлера Германии Олафа Шольца крайне неблагодарным человеком.

Об этом информирует РИА Новости.

«Сам он оказался человеком крайне неблагодарным за всё то, что Россия сделала для Германии», — заявил Цеков.

При этом сенатор указал на роль России в объединении Германии, а также подчеркнул, что Москва долгое время поставляла Германии энергоносители по низким ценам.

Кроме того, Цеков заявил, что оценки Шольца по ситуации на Украине являются необъективными.

Ранее обозреватель издания Focus Ульрих Райтц заявил, что Шольц проявил слабость, не пожав руку главе МИД России Сергею Лаврову на прошедшем в Индии саммите G20.