Более десяти учителей уволились из школы №22 в Екатеринбурге

Более десяти педагогов уволились из школы №22 в Екатеринбурге.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

«По личным причинам из учреждения уволились 12 учителей, четверо из которых вышли на пенсию», — сказано в сообщении

Уточняется, что найти новых учителей оперативно не получилось.

Реализация учебных программ в школе выполняется в полном объёме с заменами другими педагогами, заявили в мэрии.

5 сентября заведующая детским садом в Красноярске была уволена на фоне скандала с публикацией откровенных фото в социальных сетях.

Девушка заявила, что ей безразлично, что о ней думают родители детей.