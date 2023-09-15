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Более десяти учителей уволились из школы №22 в Екатеринбурге

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Более десяти педагогов уволились из школы №22 в Екатеринбурге.
Более десяти учителей уволились из школы №22 в Екатеринбурге
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

«По личным причинам из учреждения уволились 12 учителей, четверо из которых вышли на пенсию», — сказано в сообщении

Уточняется, что найти новых учителей оперативно не получилось.

Реализация учебных программ в школе выполняется в полном объёме с заменами другими педагогами, заявили в мэрии.

5 сентября заведующая детским садом в Красноярске была уволена на фоне скандала с публикацией откровенных фото в социальных сетях.

Девушка заявила, что ей безразлично, что о ней думают родители детей.

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