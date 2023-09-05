Заведующая детсадом в Красноярске высказалась о скандале с откровенными фото

Заведующая детсадом в Красноярске Анастасия Красильникова, которая попала в скандал из-за откровенных фотосессий, заявила RT, что сейчас находится в отпуске.

Как отметила девушка, ей безразлично, что о ней думают родители детей.

«Пусть родители думают, что хотят. Мне безразлично», — заявила она.

Девушка также указала, что считает, что поводов для её увольнения из детского сада нет.

«Я не хочу тратить жизненную энергию на различного рода комментарии. В понедельник выйду на работу, тогда и поговорим», — добавила она.

Ранее в СМИ появилась информация об увольнении заведующей детсада в Красноярске. Ею были недовольны как из-за откровенных фото в соцсетях, так и из-за хамства в отношении родителей и персонала, а также из-за безосновательного урезания зарплаты подчинённым. В управлении образования RT эту информацию не подтвердили, добавив, что сейчас «собирают информацию для ответа». Прокуратура начала проверку.