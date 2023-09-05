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РИА Новости: заведующую детсадом в Красноярске уволили из-за фото в соцсетях

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Заведующая детским садом в Красноярске была уволена на фоне скандала с публикацией откровенных фото в социальных сетях.
РИА Новости: заведующую детсадом в Красноярске уволили из-за фото в соцсетях
  • Gettyimages.ru
  • © JulPo

Об этом РИА Новости рассказал источник в администрации города.

Как указывает агентство, ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что родители просят уволить заведующую одного из детсадов в Красноярске за эротические посты и якобы «полное игнорирование своих обязанностей», в частности речь шла про хамство и безосновательное урезание зарплаты подчинённым.

«Она уволена», — сказал источник агентства, отметив, что это связано именно со скандалом в соцсетях.

Вместе с этим агентство указывает, что данные о «ненадлежащем исполнении обязанностей руководителем МБДОУ №227» собирается изучить региональная прокуратура.

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