Онколог Серяков рассказал о мерах профилактики лимфомы

Врач-онколог, гематолог, профессор, доктор медицинских наук, руководитель онкоцентра «СМ-Клиника» Александр Серяков рассказал о мерах профилактики лимфомы Ходжкина — онкологического заболевания лимфатической системы.

Меры профилактики этого заболевания должны быть направлены на своевременное лечение различных вирусных инфекций, профилактику ВИЧ-инфицирования, лечение хронического гастрита и язвенной болезни, сообщил врач в беседе с РИАМО.

Кроме того, по его словам, в профилактику любых онкозаболеваний входит здоровый образ жизни: умеренная физическая активность, правильное питание, исключение вредных привычек, контакта с химическими вредными веществами, ионизирующим излучением.

Серяков также рекомендовал проходить плановую диспансеризацию в соответствии с графиком: россиянам в возрасте до 40 лет — раз в три года, после 40 лет — ежегодно.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области с начала 2023 года 900 тыс. детей прошли диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.