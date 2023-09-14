Узнать больше

Врач Лисицкая заявила, что погодные условия не влияют на здоровье людей

Короткая ссылка
Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероника Лисицкая рассказала о метеозависимости.
Врач Лисицкая заявила, что погодные условия не влияют на здоровье людей
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» Лисицкая объяснила, что так называемая метеочувствительность признана в доказательной медицине мифом и не внесена в международную классификацию болезней МКБ-10.

По словам врача, на здорового человека не может повлиять изменение погодных условий.

«Такие симптомы метеозависимости, как головная боль, слабость, боли в мышцах, головокружение, проявляются из-за каких-либо заболеваний, иногда явных и уже известных пациенту, а иногда скрытых», — объяснила Лисицкая.

При появлении таких симптомов врач посоветовала обратиться к специалисту и сдать общий анализ крови, а также анализы крови на железо, ферритин и ТТГ.

Ранее эксперт лаборатории «Гемотест», врач-педиатр Надежда Альмасри рассказала, какие показатели здоровья стоит проверить детям перед школой и детским садом в преддверии сезона простуд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить