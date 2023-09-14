Врач Лисицкая заявила, что погодные условия не влияют на здоровье людей

Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероника Лисицкая рассказала о метеозависимости.

В беседе с газетой «Известия» Лисицкая объяснила, что так называемая метеочувствительность признана в доказательной медицине мифом и не внесена в международную классификацию болезней МКБ-10.

По словам врача, на здорового человека не может повлиять изменение погодных условий.

«Такие симптомы метеозависимости, как головная боль, слабость, боли в мышцах, головокружение, проявляются из-за каких-либо заболеваний, иногда явных и уже известных пациенту, а иногда скрытых», — объяснила Лисицкая.

При появлении таких симптомов врач посоветовала обратиться к специалисту и сдать общий анализ крови, а также анализы крови на железо, ферритин и ТТГ.

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