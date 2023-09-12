Минпросвещения: портал психологической помощи школьникам скоро заработает
Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев на ВЭФ-2023 заявил, что в скором времени заработает портал психологической помощи школьникам.
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Об этом сообщает ТАСС.
«В ближайшее время, очень скоро заработает», — отметил он.
В мае Минпросвещения России рекомендовало педагогическим вузам организовать психологическую помощь для студентов — детей участников спецоперации на Украине.
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