Минпросвещения: портал психологической помощи школьникам скоро заработает

Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев на ВЭФ-2023 заявил, что в скором времени заработает портал психологической помощи школьникам.

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Об этом сообщает ТАСС. «В ближайшее время, очень скоро заработает», — отметил он. В мае Минпросвещения России рекомендовало педагогическим вузам организовать психологическую помощь для студентов — детей участников спецоперации на Украине.