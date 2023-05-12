Педвузам рекомендовали организовать психологическую помощь для детей участников СВО

Минпросвещения России рекомендовало педагогическим вузам организовать психологическую помощь для студентов — детей участников спецоперации на Украине.

«Для детей участников СВО педагогическим вузам рекомендуется организовать психологическую помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что рекомендовано в том числе организовать психологическое сопровождение.

В начале апреля стало известно, что в России создан Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Фонд создан для обеспечения «достойной жизни и активной деятельности участников СВО, иных лиц и членов их семей».

Деятельность фонда нацелена на оказание помощи ветеранам СВО и боевых действий в Донбассе (начиная с 2014 года), а также членам семей погибших военных.