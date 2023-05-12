Депутат Матвеев рассказал о законе об отчислениях со счёта в кафе для семей мобилизованных

Депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал о подготовке законопроекта об отчислениях 1% со счёта в кафе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии.

«Готовлю законопроект об отчислениях 1% со счёта в кафе/ресторане/ночном клубе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии», — написал он в Telegram.

По его словам, это такой «своеобразный налог на развлечение».

Как он уточнил в разговоре с kp.ru, вероятно, это будут поправки к Налоговому кодексу.

В начале апреля стало известно, что в России создан Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Фонд создан для обеспечения «достойной жизни и активной деятельности участников СВО, иных лиц и членов их семей».

Деятельность фонда нацелена на оказание помощи ветеранам СВО и боевых действий в Донбассе (начиная с 2014 года), а также членам семей погибших военных.