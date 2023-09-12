Ещё четыре человека обратились за медпомощью после инцидента с самолётом
- РИА Новости
«После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген. Ещё двоим взрослым медицинскую помощь оказали на месте», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что дети, летевшие на этом рейсе, не пострадали при посадке.
Ранее стало известно, что летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний», согласно предварительным данным, сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области.
Отмечается, что пострадавших нет.
В Росавиации сообщили о создании комиссии для расследования инцидента.
Также стало известно, что ещё один пассажир ранее обратился за медпомощью после экстренной посадки.