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Ещё четыре человека обратились за медпомощью после инцидента с самолётом

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Ещё четыре человека обратились за медицинской помощью после экстренной посадки самолёта Airbus A320 «Уральских авиалиний» в Новосибирской области, заявили в Минздраве региона.
Ещё четыре человека обратились за медпомощью после инцидента с самолётом
  • РИА Новости

«После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген. Ещё двоим взрослым медицинскую помощь оказали на месте», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что дети, летевшие на этом рейсе, не пострадали при посадке. 

Ранее стало известно, что летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний», согласно предварительным данным, сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области.

Все пассажиры эвакуированы.

Отмечается, что пострадавших нет.

В Росавиации сообщили о создании комиссии для расследования инцидента.

Также стало известно, что ещё один пассажир ранее обратился за медпомощью после экстренной посадки.

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