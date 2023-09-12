Росавиация создала комиссию для расследования инцидента «Уральских авиалиний»
- Legion-Media
«Для расследования причин и обстоятельств серьёзного авиационного инцидента с самолётом авиакомпании «Уральские авиалинии» Росавиацией сформирована комиссия, которая уже направлена к месту события», — говорится в официальном сообщении.
Ранее стало известно, что летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний», согласно предварительным данным, сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области.
Отмечается, что пострадавших нет.