Один человек обратился за медпомощью после экстренной посадки под Новосибирском
- РИА Новости
«По данным медиков, на месте помощь понадобилась только одному человеку по поводу повышения артериального давления. Травм в результате экстренной посадки, по предварительным данным, никто не получил», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний», согласно предварительным данным, сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области.
Отмечается, что пострадавших нет.
В Росавиации сообщили о создании комиссии для расследования инцидента.