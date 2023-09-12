Один человек обратился за медпомощью после экстренной посадки под Новосибирском

За медицинской помощью после экстренной посадки самолёта «Уральских авиалиний» обратился один человек, заявили в Минздраве региона.

«По данным медиков, на месте помощь понадобилась только одному человеку по поводу повышения артериального давления. Травм в результате экстренной посадки, по предварительным данным, никто не получил», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний», согласно предварительным данным, сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области.

Все пассажиры эвакуированы.

Отмечается, что пострадавших нет.

В Росавиации сообщили о создании комиссии для расследования инцидента.