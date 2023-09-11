В Москве ребёнку сделали сложнейшую операцию по удалению опухоли мозга
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Как отмечается, семья из Владимира обратилась к специалистам из-за того, что у их месячного ребёнка долгое время не проходила желтуха.
Местные врачи провели мальчику нейросонографию и выяснили, что у ребёнка врождённое образование в левой лобной доле.
Впоследствии пациенту провели МРТ с контрастом, которая показала наличие образования в задних отделах лобной доли с интенсивным накоплением контрастного препарата.
Для дальнейшего обследования и лечения мальчика направили в нейрохирургическое отделение РДКБ, где выявили быстрый рост опухоли. Удаление образования было критически важным.
«Операция была проведена с использованием микроскопа нейронавигационной системы. Шаг за шагом мы отделили опухоль от здоровых тканей и полностью её удалили», — рассказал Дмитрий Рещиков, врач нейрохирургического отделения.
По его словам, опухоль была пилоидной астроцитомой низкой степени злокачественности.
«Проведение химио- или лучевой терапии не потребовалось», — уточнил он.
Восстановительный период у мальчика протекал без осложнений, на восьмые сутки после операции его выписали.
Ранее сообщалось, что врачи отделения трансплантации костного мозга Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России впервые в стране осуществили пересадку костного мозга пациенту с альфа-маннозидозом.