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В Москве ребёнку сделали сложнейшую операцию по удалению опухоли мозга

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Врачи Российской детской клинической больницы (филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России) провели сложнейшую операцию ребёнку с врождённой опухолью головного мозга. Об этом сообщили в медицинском учреждении.
В Москве ребёнку сделали сложнейшую операцию по удалению опухоли мозга
  • Gettyimages.ru

Как отмечается, семья из Владимира обратилась к специалистам из-за того, что у их месячного ребёнка долгое время не проходила желтуха.

Местные врачи провели мальчику нейросонографию и выяснили, что у ребёнка врождённое образование в левой лобной доле.

Впоследствии пациенту провели МРТ с контрастом, которая показала наличие образования в задних отделах лобной доли с интенсивным накоплением контрастного препарата.

Для дальнейшего обследования и лечения мальчика направили в нейрохирургическое отделение РДКБ, где выявили быстрый рост опухоли. Удаление образования было критически важным.

«Операция была проведена с использованием микроскопа нейронавигационной системы. Шаг за шагом мы отделили опухоль от здоровых тканей и полностью её удалили», — рассказал Дмитрий Рещиков, врач нейрохирургического отделения. 

По его словам, опухоль была пилоидной астроцитомой низкой степени злокачественности.

«Проведение химио- или лучевой терапии не потребовалось», — уточнил он.

Восстановительный период у мальчика протекал без осложнений, на восьмые сутки после операции его выписали. 

Ранее сообщалось, что врачи отделения трансплантации костного мозга Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России впервые в стране осуществили пересадку костного мозга пациенту с альфа-маннозидозом. 

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