Владельцу киоска назначили домашний арест после массового отравления под Курском
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Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы области в Telegram.
«Ленинский районный суд Курска избрал Фаёзову, владельцу киоска, домашний арест сроком на два месяца», — говорится в сообщении.
Ранее сотрудники СУ Следственного комитета по Курской области возбудили уголовное дело по факту смерти девушки после отравления шаурмой в торговой точке в городе Льгове.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу по факту смерти девушки после отравления шаурмой в Курской области.