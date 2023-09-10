Владельцу киоска назначили домашний арест после массового отравления под Курском

Курский суд отправил под домашний арест на два месяца владельца торговой точки с шаурмой, где отравились 22 человека.

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы области в Telegram.

«Ленинский районный суд Курска избрал Фаёзову, владельцу киоска, домашний арест сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники СУ Следственного комитета по Курской области возбудили уголовное дело по факту смерти девушки после отравления шаурмой в торговой точке в городе Льгове.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу по факту смерти девушки после отравления шаурмой в Курской области.