Узнать больше

Девушка умерла после отравления шаурмой в Курской области

Короткая ссылка
Сотрудники СУ Следственного комитета по Курской области возбудили уголовное дело по факту смерти девушки после отравления шаурмой в торговой точке в городе Льгове.
Девушка умерла после отравления шаурмой в Курской области
  • РИА Новости

По данным СК, девушка съела шаурму, почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, которая отвезла её в районную больницу. После ухудшения состояния она была госпитализирована в областную больницу, где скончалась.

Уголовное дело завели по признакам преступления, которое предусмотрено п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть человека).

«Также по фактам обращения за медицинской помощью девяти человек со схожими симптомами после потребления в пищу приобретённой в том же месте шаурмы продолжается проведение процессуальной проверки, по результатам которой будет принято решение», — говорится в заявлении.

Ранее Роспотребнадзор заявил о 31 случае заражения острой кишечной инфекцией в Карачаево-Черкесии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить