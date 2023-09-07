Девушка умерла после отравления шаурмой в Курской области

Сотрудники СУ Следственного комитета по Курской области возбудили уголовное дело по факту смерти девушки после отравления шаурмой в торговой точке в городе Льгове.

По данным СК, девушка съела шаурму, почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, которая отвезла её в районную больницу. После ухудшения состояния она была госпитализирована в областную больницу, где скончалась.

Уголовное дело завели по признакам преступления, которое предусмотрено п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть человека).

«Также по фактам обращения за медицинской помощью девяти человек со схожими симптомами после потребления в пищу приобретённой в том же месте шаурмы продолжается проведение процессуальной проверки, по результатам которой будет принято решение», — говорится в заявлении.

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