Девушка умерла после отравления шаурмой в Курской области
- РИА Новости
По данным СК, девушка съела шаурму, почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, которая отвезла её в районную больницу. После ухудшения состояния она была госпитализирована в областную больницу, где скончалась.
Уголовное дело завели по признакам преступления, которое предусмотрено п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть человека).
«Также по фактам обращения за медицинской помощью девяти человек со схожими симптомами после потребления в пищу приобретённой в том же месте шаурмы продолжается проведение процессуальной проверки, по результатам которой будет принято решение», — говорится в заявлении.
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