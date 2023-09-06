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Роспотребнадзор сообщил о 31 случае заражения острой кишечной инфекцией в КЧР

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Роспотребнадзор по Карачаево-Черкесии зафиксировал 31 случай заражения острой кишечной инфекцией в Усть-Джегутинском районе.
Роспотребнадзор сообщил о 31 случае заражения острой кишечной инфекцией в КЧР
  • РИА Новости

«По состоянию на 12.00 06.09.2023 получены экстренные извещения о 31 случае острой кишечной инфекции, в том числе среди них 27 — лица до 17 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы, их состояние не вызывает опасений.

Ранее стало известно, что в лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе Бурятии произошло массовое отравление детей.

Позднее Роспотребнадзор заявил о приостановке работы лагеря. Уточняется, что кишечная инфекция была выявлена у 28 человек, включая 26 детей и двух работников лагеря.

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