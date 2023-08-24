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В лагере в Бурятии произошло массовое заболевание детей

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Массовое заболевание детей случилось в лагере «Байкальский бор» в Бурятии, сообщает прокуратура республики.

«Прокуратурой Республики Бурятия проводится проверка по факту массового заболевания детей в детском лагере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл в лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе.

После проверки будет дана оценка соблюдению администрацией лагеря соответствующих законов.

Ранее стало известно, что массовое отравление грибами произошло в детском лагере в Ленинградской области.

Главный внештатный специалист, токсиколог Челябинской области Виталий Казарцев заявил, что не стоит употреблять в пищу неизвестные грибы и грибы неизвестного происхождения.

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