Девочка рассказала об отравлении грибами в детском лагере в Ленобласти

Отравившаяся грибами в детском лагере в селе Сомино в Ленинградской области девочка рассказала о произошедшем.

«Нам девочка предложила поесть грибов, сказала, будет всё круто, ничего с нами не случится. Мы попробовали. Целый день провели нормально, не было никаких эффектов, а под вечер нас начало тошнить, и голова кружится», — заявила она.

Её слова приводит 78.ru.

Она отметила, что грибы они нашли в лесу.

В администрации Бокситогорского района сообщили, что четырёх отравившихся детей отправят на лечение в Петербург, ещё одна девочка останется в местной больнице.

Ранее стало известно, что массовое отравление грибами произошло в детском лагере в Ленинградской области.

Главный внештатный специалист, токсиколог Челябинской области Виталий Казарцев заявил, что не стоит употреблять в пищу неизвестные грибы и грибы неизвестного происхождения.