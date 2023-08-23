Девочка рассказала об отравлении грибами в детском лагере в Ленобласти
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«Нам девочка предложила поесть грибов, сказала, будет всё круто, ничего с нами не случится. Мы попробовали. Целый день провели нормально, не было никаких эффектов, а под вечер нас начало тошнить, и голова кружится», — заявила она.
Её слова приводит 78.ru.
Она отметила, что грибы они нашли в лесу.
В администрации Бокситогорского района сообщили, что четырёх отравившихся детей отправят на лечение в Петербург, ещё одна девочка останется в местной больнице.
Ранее стало известно, что массовое отравление грибами произошло в детском лагере в Ленинградской области.
Главный внештатный специалист, токсиколог Челябинской области Виталий Казарцев заявил, что не стоит употреблять в пищу неизвестные грибы и грибы неизвестного происхождения.