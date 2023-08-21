Узнать больше

Токсиколог Казарцев призвал не употреблять в пищу грибы неизвестного происхождения

Короткая ссылка
Главный внештатный специалист, токсиколог Челябинской области Виталий Казарцев заявил, что не стоит употреблять в пищу неизвестные грибы и грибы неизвестного происхождения.
Токсиколог Казарцев призвал не употреблять в пищу грибы неизвестного происхождения
  • Gettyimages.ru
  • © Karim Qubadi / 500px

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Главное правило для грибников: сомневаешься — не бери», — сказал эксперт.

По его словам, после употребления грибов может обостриться гастроэнтероколит.

«Важен временной интервал. Если симптомы возникли не позже шести часов после употребления, то можно успокоиться. Ничего серьёзнее обезвоживания не грозит. Если прошло больше шести часов, необходима скорая помощь», — отметил Казарцев.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Наталья Артемьева дала советы по заготовке грибов на зиму. По её словам, после сортировки и очистки их нужно промыть три-четыре раза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить