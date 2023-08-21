Токсиколог Казарцев призвал не употреблять в пищу грибы неизвестного происхождения

Главный внештатный специалист, токсиколог Челябинской области Виталий Казарцев заявил, что не стоит употреблять в пищу неизвестные грибы и грибы неизвестного происхождения.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Главное правило для грибников: сомневаешься — не бери», — сказал эксперт.

По его словам, после употребления грибов может обостриться гастроэнтероколит.

«Важен временной интервал. Если симптомы возникли не позже шести часов после употребления, то можно успокоиться. Ничего серьёзнее обезвоживания не грозит. Если прошло больше шести часов, необходима скорая помощь», — отметил Казарцев.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Наталья Артемьева дала советы по заготовке грибов на зиму. По её словам, после сортировки и очистки их нужно промыть три-четыре раза.