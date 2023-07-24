Диетолог Артемьева: все грибы после очистки промываются до четырёх раз

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Артемьева дала советы по заготовке грибов на зиму. По её словам, после сортировки и очистки их нужно промыть три — четыре раза.

«Сушить лучше всего белые грибы, подберёзовики, подосиновики, лисички. Но зимой перед тем, как использовать заготовки для приготовления блюд, их нужно замочить в холодной воде на три — четыре часа», — сказала эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, для консервации лучше всего подходят белые грибы, подосиновики, подберёзовики, маслята, лисички и шампиньоны. Хранить их нужно при температуре 0...+15 °С.

Как считает Артемьева, для маринования можно использовать белые грибы, подберёзовики, опята, грузди, маслята, подосиновики, лисички и рыжики.

Эксперт предупредила, что если пропустить хотя бы один из этапов приготовления грибов, то они будут не пригодны для употребления.

Ранее в Роспотребнадзоре по ­­­Ямало-Ненецкому автономному округу жителям напомнили о правилах безопасности, соблюдение которых поможет избежать отравления грибами.