Роспотребнадзор напомнил жителям ЯНАО о правилах безопасности при сборе грибов

В Роспотребнадзоре по ­­­Ямало-Ненецкому автономному округу жителям напомнили о правилах безопасности, соблюдение которых поможет избежать отравления грибами.

В ведомстве заявили, что острые отравления грибами протекают намного тяжелее других пищевых отравлений, сообщает URA.RU.

Специалисты посоветовали собирать только хорошо знакомые, неиспорченные молодые грибы, не срезать их у дорог, возле промышленных предприятий, на свалках, не покупать на стихийных рынках и не экспериментировать с кулинарными рецептами.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что домашние заготовки могут быть причиной ботулизма — опасного заболевания, которое может привести к летальному исходу.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что делать в случае укуса пчелы.