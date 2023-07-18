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Роспотребнадзор напомнил жителям ЯНАО о правилах безопасности при сборе грибов

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В Роспотребнадзоре по ­­­Ямало-Ненецкому автономному округу жителям напомнили о правилах безопасности, соблюдение которых поможет избежать отравления грибами.
Роспотребнадзор напомнил жителям ЯНАО о правилах безопасности при сборе грибов
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

В ведомстве заявили, что острые отравления грибами протекают намного тяжелее других пищевых отравлений, сообщает URA.RU.

Специалисты посоветовали собирать только хорошо знакомые, неиспорченные молодые грибы, не срезать их у дорог, возле промышленных предприятий, на свалках, не покупать на стихийных рынках и не экспериментировать с кулинарными рецептами.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что домашние заготовки могут быть причиной ботулизма — опасного заболевания, которое может привести к летальному исходу.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что делать в случае укуса пчелы.

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