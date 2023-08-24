В Улан-Удэ из лагеря, где произошло массовое отравление, прибыли 200 детей

В Улан-Удэ из лагеря «Байкальский бор» Прибайкальского района Бурятии, где произошло массовое отравление, доставили 200 детей.

Об этом сообщает Минспорта республики.

«200 детей сегодня централизованно прибыли в столицу Бурятии из лагеря «Байкальский бор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все дети чувствуют себя хорошо.

Ранее стало известно, что в лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе Бурятии произошло массовое отравление детей.

Позднее Роспотребнадзор заявил о приостановке работы лагеря. Уточняется, что кишечная инфекция была выявлена у 28 человек, включая 26 детей и двух работников лагеря.