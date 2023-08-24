Роспотребнадзор заявил о приостановке работы лагеря в Бурятии, где отравились дети
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
«В настоящее время деятельность детского санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский бор» приостановлена, осуществляется вывоз детей из учреждения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что кишечная инфекция выявлена у 28 человек, включая 26 детей и двух работников лагеря.
Ранее прокуратура региона заявила, что в лагере в Бурятии произошло массовое заболевание детей.