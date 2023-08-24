Роспотребнадзор заявил о приостановке работы лагеря в Бурятии, где отравились дети

Деятельность лагеря «Байкальский бор» в Бурятии приостановлена из-за выявления кишечного заболевания среди детей.

Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

«В настоящее время деятельность детского санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский бор» приостановлена, осуществляется вывоз детей из учреждения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что кишечная инфекция выявлена у 28 человек, включая 26 детей и двух работников лагеря.

Ранее прокуратура региона заявила, что в лагере в Бурятии произошло массовое заболевание детей.