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Число госпитализированных из-за отравления едой в Петербурге выросло до 99

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Число людей, которых госпитализировали из-за отравления готовой едой в Санкт-Петербурге, увеличилось до 99.
Число госпитализированных из-за отравления едой в Петербурге выросло до 99
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

«В стационарах города остаются 99 человек, в том числе два ребёнка», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в продукции компании АО «Грин Бокс» обнаружили бактерии сальмонеллы.

«На 10 сентября в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии... зарегистрирован 171 случай острой кишечной инфекции», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что управление Роспотребнадзора незамедлительно начало санитарно-эпидемиологические расследования. В отношении АО «Грин Бокс» был составлен протокол о временном запрете деятельности с 8 сентября 2023 года.

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