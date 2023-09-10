Число госпитализированных из-за отравления едой в Петербурге выросло до 99

Число людей, которых госпитализировали из-за отравления готовой едой в Санкт-Петербурге, увеличилось до 99.

Об этом сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

«В стационарах города остаются 99 человек, в том числе два ребёнка», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в продукции компании АО «Грин Бокс» обнаружили бактерии сальмонеллы.

«На 10 сентября в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии... зарегистрирован 171 случай острой кишечной инфекции», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что управление Роспотребнадзора незамедлительно начало санитарно-эпидемиологические расследования. В отношении АО «Грин Бокс» был составлен протокол о временном запрете деятельности с 8 сентября 2023 года.