Роспотребнадзор начал расследование из-за 34 случаев отравления едой в Петербурге
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Отмечается, что на территории города зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции среди «лиц, употреблявших готовую кулинарную продукцию АО «Грин бокс», приобретённую дистанционным способом посредством сервиса «Самокат» (ООО «Умный ритейл»)».
В связи с этим управление Роспотребнадзора незамедлительно начало санитарно-эпидемиологические расследования в отношении вышеуказанных лиц.
Отмечается, что в ходе проверки производственных помещений АО «Грин бокс» были выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства.
В отношении АО «Грин бокс» был составлен протокол о временном запрете деятельности с 8 сентября 2023 года.
Ранее сообщалось, что 56 человек отравились в петербургской школе.