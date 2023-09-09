Роспотребнадзор начал расследование из-за 34 случаев отравления едой в Петербурге

Роспотребнадзор начал расследование после 34 случаев отравления едой в Санкт-Петербурге.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на территории города зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции среди «лиц, употреблявших готовую кулинарную продукцию АО «Грин бокс», приобретённую дистанционным способом посредством сервиса «Самокат» (ООО «Умный ритейл»)».

В связи с этим управление Роспотребнадзора незамедлительно начало санитарно-эпидемиологические расследования в отношении вышеуказанных лиц.

Отмечается, что в ходе проверки производственных помещений АО «Грин бокс» были выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства.

В отношении АО «Грин бокс» был составлен протокол о временном запрете деятельности с 8 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что 56 человек отравились в петербургской школе.